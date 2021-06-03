В Забайкалье закрывают движение транспорта из-за выхода воды на дорогу

На некоторых пострадавших от паводка автодорогах проезд уже восстановлен
Из-за выхода реки Унды на проезжую часть на 31 километре региональной дороги Шелопугино – Балей возле села Жидка Балейского района Забайкальского края принято решение закрыть движение на данном участке до стабилизации паводковой обстановки. Временное ограничение касается легковых, грузовых автомобилей, а также пассажирского транспорта.
Отметим, что 2 июля в Балейском районе затопило два объезда для грузовых машин возле села Колобово, сейчас проезд там восстановили. Из-за размывов ограничен проезд на региональной дороге Нерчинск – Шоноктуй, которая проходит по территории Балейского района и связывает его с Борзинским.
- Сейчас на двух участках вода подмывает водопропускные трубы – между сёлами Алия и Журавлёво, а также примерно в 30 километрах от Шоноктуя. Чтобы добраться от Балейского района на юг Забайкалья в сторону Краснокаменска, рекомендуем водителям выбрать дорогу Балей-Улятуй через Оловяннинский район, - рассказал и.о. руководителя регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.
Также дорожники Забайкалья приступили к восстановительным работам на региональной трассе Усугли – Тунгокочен в Тунгокоченском районе после спада воды в реке Ясутай.
- Вчера проезда на участках дороги не было, сегодня движение частично восстановлено. Сейчас на ликвидации размывов задействованы экскаватор, три самосвала, автогрейдер, - отметил исполняющий обязанности министра.
Напомним, что 2 июня из-за разлива реки Ясутай в Тунгокоченском районе не было проезда к Кыкеру и Тунгокочену.
Помимо этого, в Забайкалье обеспечили проезд на 236 километре региональной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи в селе Усть-Наринзор Сретенского района. Движение здесь закрывали 2 июня из-за разлива реки Курлыч и опасности подмыва моста.
- Специалисты устраняют размывы на подходах к мосту через реку, проводят отсыпку обочин. Сложная ситуация остаётся на 269 километре за Сретенском в сторону Шелопугино – здесь проезда нет, но вода идёт на спад. Кроме того, движение закрыто на 10 и 26 километрах подъездной дороги к посёлку Усть-Карск, – пояснил Сергей Кривощеков.
На месте дежурят дорожные службы и спецтехника, они приступят к восстановительным работам, как только позволит уровень воды, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
По информации пресс-службы правительства региона, вчера, 2 июня, прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались вопросы ликвидации последствий паводка. Трём региональным министерствам было поручено направить в районы своих представителей, которые должны подсчитать ущерб по пострадавшим объектам к 5 июня. Также краевому министерству здравоохранения поручили быть в постоянном режиме готовности к тому, что в отрезанные населённые пункты потребуется отправлять санавиацию. Кроме этого, будет создана комиссия по ЧС. Её основными задачами станут постоянный мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации, подсчёт нанесённого ущерба и организация выплат пострадавшим.
В Забайкалье закрывают движение транспорта из-за выхода воды на дорогу
Происшествия, Фото:
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