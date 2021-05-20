Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца
26-летний улан-удэнец, которого зарезали в своей квартире, предстал перед убийцей в женской одежде. Об этом сообщил источник «Байкал-Daily».
Как уже сообщалось, убийство произошло в квартире дома на улице Ключевская. В убийстве подозревается 26-летний молодой человек, приехавший в Улан-Удэ из района на заработки.
По приезду в столицу Бурятии молодой человек познакомился в мобильном приложении с девушкой. Молодые люди переписывались, в итоге незнакомка пригласила своего собеседника по переписке в гости. Он приехал к ней около полуночи 17 мая.
Однако двери ему открыл мужчина, переодетый в женщину. Вероятно, это и разозлило гостя. Он, попросив воды, прошёл на кухню, где схватил нож. Затем напал на хозяина квартиры и нанёс ему несколько десятков ударов.
После убийца решил обокрасть квартиру. Он вынес из жилища всё ценное, в том числе деньги, сложив их в чемодане.
Тело позже обнаружил его отец, приехавший в гости к сыну. Следователи обнаружили на трупе десятки ножевых ранений.
- В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого. После допроса будет решаться вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Оставшиеся без крова люди поселились у родственников
Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца
Мужчина любовно выращивал кусты конопли
Если бы не упорный участковый, виновник пожара не был бы найден
Зверское убийство произошло в квартире на Ключевской
Пенсионер сбежал с места ДТП, так как испугался
Пилот попался на распространённую схему обмана
ДТП произошло на федеральной трассе
За два дня спасатели дважды выезжали по ложным вызовам
Людей в доме во время пожара не было
Мужчина убил приятеля ножом
Лесной пожар устроил рыбак
Мужчина едва не убил двух человек в порыве гнева
Украденное золото парень намеревался вывезти в своём ноутбуке
Мужчина ездил без мотошлема и не стал проходить медосвидетельствование