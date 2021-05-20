 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 мая

19 мая

Популярное

Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину

Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца

26-летний улан-удэнец, которого зарезали в своей квартире, предстал перед убийцей в женской одежде. Об этом сообщил источник «Байкал-Daily».

Как уже сообщалось, убийство произошло в квартире дома на улице Ключевская. В убийстве подозревается 26-летний молодой человек, приехавший в Улан-Удэ из района на заработки.

По приезду в столицу Бурятии молодой человек познакомился в мобильном приложении с девушкой. Молодые люди переписывались, в итоге незнакомка пригласила своего собеседника по переписке в гости. Он приехал к ней около полуночи 17 мая.

Однако двери ему открыл мужчина, переодетый в женщину. Вероятно, это и разозлило гостя. Он, попросив воды, прошёл на кухню, где схватил нож. Затем напал на хозяина квартиры и нанёс ему несколько десятков ударов.

После убийца решил обокрасть квартиру. Он вынес из жилища всё ценное, в том числе деньги, сложив их в чемодане.

Тело позже обнаружил его отец, приехавший в гости к сыну. Следователи обнаружили на трупе десятки ножевых ранений.

- В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого. После допроса будет решаться вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.



убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Оставшиеся без крова люди поселились у родственников
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Происшествия, 20.05.2021
Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца
Читинец выращивал коноплю в теплице
Читинец выращивал коноплю в теплице
Происшествия, 20.05.2021
Мужчина любовно выращивал кусты конопли
В Бурятии полицейский шёл за поджигателем леса пять километров
В Бурятии полицейский шёл за поджигателем леса пять километров
Происшествия, 20.05.2021
Если бы не упорный участковый, виновник пожара не был бы найден
Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений
Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений
Происшествия, 20.05.2021
Зверское убийство произошло в квартире на Ключевской
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил двух пешеходов и скрылся
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил двух пешеходов и скрылся
Происшествия, 20.05.2021
Пенсионер сбежал с места ДТП, так как испугался
В Братске пилот вертолёта перевёл мошенникам 2,6 млн
В Братске пилот вертолёта перевёл мошенникам 2,6 млн
Происшествия, 20.05.2021
Пилот попался на распространённую схему обмана
Жители Бурятии обманывают спасателей от скуки
Жители Бурятии обманывают спасателей от скуки
Происшествия, 20.05.2021
За два дня спасатели дважды выезжали по ложным вызовам
В Бурятии сгорела часть жилого дома
В Бурятии сгорела часть жилого дома
Происшествия, 20.05.2021
Людей в доме во время пожара не было
Жителя Бурятии осудили за нападение с топором на двух человек
Жителя Бурятии осудили за нападение с топором на двух человек
Происшествия, 20.05.2021
Мужчина едва не убил двух человек в порыве гнева  
Житель Бурятии украл золото на 1,5 млн
Житель Бурятии украл золото на 1,5 млн
Происшествия, 20.05.2021
Украденное золото парень намеревался вывезти в своём ноутбуке
В Иркутской области пьяного мотоциклиста арестовали на 10 суток
В Иркутской области пьяного мотоциклиста арестовали на 10 суток
Происшествия, 20.05.2021
Мужчина ездил без мотошлема и не стал проходить медосвидетельствование

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^