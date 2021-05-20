Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений

Зверское убийство произошло в квартире на Ключевской



Вечером 19 мая в квартире дома на улице Ключевская обнаружили тело убитого 26-летнего местного жителя. На трупе было множество ножевых ранений – головы, тела, рук и ног. Убитого молодого человека обнаружил его отец.



Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 26-летний молодой человек, приехавший в Улан-Удэ на заработки. В ближайшее время следователь приступит к его допросу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По версии следствия, подозреваемый молодой человек приехал в город из района на заработки. В одном из приложений по телефону он вступил в переписку с незнакомой девушкой. По её приглашению около полуночи 17 мая пришёл к ней в гости.



Однако на стук двери квартиры ему открыл незнакомый юноша и предложил зайти.



Гость, попросив воды, прошёл на кухню, где схватил нож. Затем напал на хозяина квартиры и нанёс ему несколько десятков ударов.



Потерпевший скончался. Затем убийца обыскал квартиру, нашёл деньги и ценности, которые сложил в чемодан и скрылся. Тело позже обнаружил его отец, приехавший в гости к сыну.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. После допроса будет решаться вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в следственном управлении.







