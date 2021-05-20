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Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений

Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Зверское убийство произошло в квартире на Ключевской

Вечером 19 мая в квартире дома на улице Ключевская обнаружили тело убитого 26-летнего местного жителя. На трупе было множество ножевых ранений – головы, тела, рук и ног. Убитого молодого человека обнаружил его отец.

Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 26-летний молодой человек, приехавший в Улан-Удэ на заработки. В ближайшее время следователь приступит к его допросу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, подозреваемый молодой человек приехал в город из района на заработки. В одном из приложений по телефону он вступил в переписку с незнакомой девушкой. По её приглашению около полуночи 17 мая пришёл к ней в гости.

Однако на стук двери квартиры ему открыл незнакомый юноша и предложил зайти.

Гость, попросив воды, прошёл на кухню, где схватил нож. Затем напал на хозяина квартиры и нанёс ему несколько десятков ударов.

Потерпевший скончался. Затем убийца обыскал квартиру, нашёл деньги и ценности, которые сложил в чемодан и скрылся. Тело позже обнаружил его отец, приехавший в гости к сыну.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. После допроса будет решаться вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в следственном управлении.



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