Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений

Зверское убийство произошло в квартире на Ключевской
Вечером 19 мая в квартире дома на улице Ключевская обнаружили тело убитого 26-летнего местного жителя. На трупе было множество ножевых ранений – головы, тела, рук и ног. Убитого молодого человека обнаружил его отец.
Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 26-летний молодой человек, приехавший в Улан-Удэ на заработки. В ближайшее время следователь приступит к его допросу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, подозреваемый молодой человек приехал в город из района на заработки. В одном из приложений по телефону он вступил в переписку с незнакомой девушкой. По её приглашению около полуночи 17 мая пришёл к ней в гости.
Однако на стук двери квартиры ему открыл незнакомый юноша и предложил зайти.
Гость, попросив воды, прошёл на кухню, где схватил нож. Затем напал на хозяина квартиры и нанёс ему несколько десятков ударов.
Потерпевший скончался. Затем убийца обыскал квартиру, нашёл деньги и ценности, которые сложил в чемодан и скрылся. Тело позже обнаружил его отец, приехавший в гости к сыну.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. После допроса будет решаться вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в следственном управлении.
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Происшествия, Фото:
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