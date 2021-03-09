Бродячего пса уже поймали
В Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на человека. Безнадзорная собака напала на девушку. Инцидент произошёл по улице Дальневосточной в микрорайоне Комушка – на территории предприятия. К счастью, горожанка отделалась царапинами.
- Собака безнадзорная и чипированная. В течение 15 минут на место приехала служба отлова, её поймали. Девушка собаку опознала, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в службу экстренных оперативных групп «112» в Бурятии продолжают поступать обращения по поводу нападения собак на людей. Только в феврале было зарегистрировано не менее 19 случаев нападений.
В Улан-Удэ собака напала на девушку
Происшествия, Фото:
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