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В Улан-Удэ собака напала на девушку

В Улан-Удэ собака напала на девушку
Происшествия,  Фото:из архива
Бродячего пса уже поймали

В Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на человека. Безнадзорная собака напала на девушку. Инцидент произошёл по улице Дальневосточной в микрорайоне Комушка – на территории предприятия. К счастью, горожанка отделалась царапинами.

- Собака безнадзорная и чипированная. В течение 15 минут на место приехала служба отлова, её поймали. Девушка собаку опознала, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в службу экстренных оперативных групп «112» в Бурятии продолжают поступать обращения по поводу нападения собак на людей. Только в феврале было зарегистрировано не менее 19 случаев нападений.
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