В Забайкалье 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Было задержано несколько пассажирских поездов дальнего следования



18 февраля в Забайкальском крае в 2:56 по местному времени на станции Ангарич произошёл сход с рельсов 25 вагонов грузового поезда. Пострадавших при происшествии нет. Угроза экологической безопасности отсутствуют.



Для ликвидации последствий схода к месту происшествия были направлены восстановительные поезда. В устранении последствий схода занято 340 железнодорожников, задействованы два восстановительных поезда и специализированная техника.



Из-за схода вагонов были задержаны пассажирские поезда №7 «Владивосток – Омск», №12 «Самара – Владивосток», №326 «Тында – Хабаровск», №1 «Владивосток – Москва», №325 «Хабаровск – Нерюнгри». В связи с происшествием был отменён пригородный поезд №6411 «Магдагачи – Сковородино». Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

