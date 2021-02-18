Было задержано несколько пассажирских поездов дальнего следования
18 февраля в Забайкальском крае в 2:56 по местному времени на станции Ангарич произошёл сход с рельсов 25 вагонов грузового поезда. Пострадавших при происшествии нет. Угроза экологической безопасности отсутствуют.
Для ликвидации последствий схода к месту происшествия были направлены восстановительные поезда. В устранении последствий схода занято 340 железнодорожников, задействованы два восстановительных поезда и специализированная техника.
Из-за схода вагонов были задержаны пассажирские поезда №7 «Владивосток – Омск», №12 «Самара – Владивосток», №326 «Тында – Хабаровск», №1 «Владивосток – Москва», №325 «Хабаровск – Нерюнгри». В связи с происшествием был отменён пригородный поезд №6411 «Магдагачи – Сковородино». Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
В Забайкалье 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Происшествия, Фото:
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