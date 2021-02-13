Возгорание произошло накануне, 12 февраля
Накануне днём произошел пожар на улице Мостостроителей в Улан-Удэ. Горел бревенчатый гараж. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из помещения.
На тушение пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники. В результате происшествия гараж выгорел изнутри на площади 28 кв. м.
Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ произошел пожар в гараже (ФОТО)
Происшествия, Фото:
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