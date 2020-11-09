В Улан-Удэ в ДТП попал автобус с цитатами Путина

Сегодня около восьми часов утра на улице Борсоева в Улан-Удэ в небольшое ДТП попал новый автобус, следовавший по маршруту №46а в направлении Левого берега.
По предварительным данным, автобус «ПАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд».
К счастью, никто не пострадал. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.
Это, вероятно, первое ДТП, которое случилось с новыми автобусами. Ранее горожане в соцсетях заявили о первых поломках автобусов. Однако в МУП «Городские маршруты» подобную информацию официально опровергли. «Поломок не было, было два случая схода линии», - прокомментировал тогда директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.
В конце октября очевидцы запечатлели ещё один инцидент. Новый автобус стоял посредине проезжей части возле площади Советов, а под ним лежал мужчина, видимо, водитель, занимавшийся то ли осмотром, то ли ремонтом.
Как сообщал «Байкал-Daily», 42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и единой дальневосточной субсидии, прибыли в Бурятию этой осенью. Общая сумма средств федерального бюджета на приобретение автобусов составила 199,1 млн рублей. Часть транспорта пошла по 10 новым маршрутам, часть по девяти уже действующим.
Автобусы украшены в национальном стиле, на нём изображены достопримечательности Бурятии. «Фишкой» этих автобусов стали цитаты Владимира Путина. «Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей», - говорится в цитате на автобусе.