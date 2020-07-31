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В Забайкалье 17-летний подросток до последнего не сознавался в убийстве

В Забайкалье 17-летний подросток до последнего не сознавался в убийстве
Происшествия, 
Следователи нашли свидетелей убийства

В Забайкальском крае 17-летнему жителю Борзи предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

11 июня в правоохранительные органы обратились жители Борзи, которые заявили о пропавшем без вести 29-летнем мужчине. На следующий день его тело нашли в реке Борзянка. С учетом имеющихся обстоятельств, следователи возбудили уголовное дело и приступили к проведению предварительного следствия.

Стражи порядка установили подозреваемого – 17-летнего подростка. При этом, при первоначальном допросе подросток категорически отрицал свою причастность. Однако следователи нашли свидетелей убийства, на очных ставках с которыми подросток признался.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня обвиняемый в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры избил 29-летнего мужчину, а затем утопил его в реке.

- Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве, сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

убийство
 
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