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В отдалённом районе Бурятии из-за ливня подмыло дорогу

В отдалённом районе Бурятии из-за ливня подмыло дорогу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Был приостановлен ремонт моста

В Муйском районе Бурятии непогода и сильные дожди затруднили ход работ по ремонту дороги и моста.

Ранее, 16 июня в результате ливня были размыты мост и участок дороги в 17 км от посёлка Иракинда.

Ремонт моста был начат после оборудования проезда для большегрузных и легковых автомобилей.

Вчера, 21 июля, из-за сильных осадков, уровень воды на реке поднялся, от чего произошёл подмыв временного участка дороги. Восстановление моста приостановили, так как рабочие проводили отсыпку.

Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта. Работы по починке моста продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
подтопление
 
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