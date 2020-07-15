Пока же под суд идёт супруга любителя оружия, который подстрелил бойца СОБРа
В Улан-Удэ супруги по очереди нападали на полицейских. Сейчас следователи завершили дело в отношении 49-летней женщины, обвиняемой в насилии в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
26 марта в доме семьи проводился обыск, санкционированный судом, по делу в отношении главы семейства. Его супруга во время обыска напала на сотрудника и била его руками по лицу.
Её уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.
Расследование по делу супруга женщины продолжается. «Байкал-Daily» уже сообщал об этом происшествии.
По версии следствия, 23 марта мужчина напал на полицейского, нанёс ему удары руками и ногами по телу, после чего выхватил пистолет с патронами. Сотруднику полиции сразу удалось вернуть оружие.
Во время разбирательств по данному факту обвиняемый сбежал.
Спустя некоторое время он появился дома на улице Чайковского. 26 марта во время операции по его задержанию мужчина открыл огонь по сотруднику СОБР из травматического пистолета, который изготовил сам. Боец получил ранение ноги.
Бойцы отряда обезоружили нападавшего.
В ходе обыска в его доме была обнаружена боевая граната с запалом, содержащая взрывчатые вещества, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и заготовки для их изготовления.
Мужчине предъявлено обвинение по статья «Применение насилия в отношении представителя власти», «Хищение огнестрельного оружия, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья)», «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств».
В настоящее время в отношении обвиняемого проводится стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Хабаровске. По её завершении с учетом выводов экспертов о вменяемости мужчины по делу будет принято правовое решение.
Улан-удэнца, подстрелившего СОБРовца, проверяют на вменяемость
Происшествия, Фото:
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