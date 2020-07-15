Мужчина выпил самогон, устроил дебош и сбежал
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, сбежавшего из обсерватора.
Мужчина находился на обсервации в центре восточной медицины в июне. В обсерватор мужчина привёз самогон и после его распития устроил дебош, в том числе сломал имущество. По данному факту материал выделен в отдельное производство.
Затем он самовольно покинул обсерватор в нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Сотрудники полиции, задержавшие дебошира, были вынуждены уйти на двухнедельную самоизоляцию.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.
В Улан-Удэ оштрафовали дебошира, сбежавшего из обсерватора
Происшествия, Фото:
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