План «Перехват» оказался лишним
На днях в полицию обратилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ, которая сообщила об угоне автомобиля Honda со двора её дома. Ориентировка была передана всем наружным нарядам, объявлен план «Перехват», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе отработки сотрудники Росгвардии осматривали территорию автобазы. На автомойке они обнаружили автомобиль, схожий по приметам с угнанным.
Росгвардейцы опросили работников автокомплекса. Они рассказали, что автомобиль пригнал пьяный мужчина. Он оставил машину для мойки и ушёл в неизвестном направлении.
Вскоре приехала владелица авто, которая опознала свою машину.
Подтвердилось, что автомобилем воспользовался гражданский муж собственницы автомобиля. Он попросту забыл, что оставил машину на автомойке.
Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с парой.
В Улан-Удэ «угнанную» машину просто забыли на автомойке
Происшествия, Фото:
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