В Бурятии пропала мать пятерых детей





фото - ориентировка полиции



При наличии информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(924)011-13-11 или 102 (112).



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях благополучно

При наличии информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(924)011-13-11 или 102 (112).Как сообщал «Байкал-Daily», на днях благополучно разрешилась история с пропавшим жителем Бурятии . Его нашли работающим на пилораме. Мужчину узнал отдыхающий на Байкале.

Полицейские разыскивают 38-летнюю жительницу Улан-Удэ Алёну Пугину (Сороковикову). Мать пятерых детей 20 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.европейской внешности, на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 161 см, волосы каштановые, глаза карие.шрамы на обеих руках, косоглазие.куртка красного цвета, штаны и сандалии белые, футболка голубого цвета с рисунками в виде сердечек на груди.