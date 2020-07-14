Убившего жену жителя Бурятии посадили на девять лет

Убийца пытался смягчить свою участь, заявив о якобы аморальном поведении супруги
В Мухоршибирском районном суде рассмотрели уголовное дело об убийстве женщины.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта в селе Никольск. Молодая пара с детьми, девочками 2 и 7 лет, переехали около месяца назад к своим соседям. Жить в своём доме они пока не могли, так как у них закончились дрова.
В честь праздника две пары устроили застолье. Ночью у сожителей, которые легли спать на диван, возник конфликт. Мужчина приревновал возлюбленную к соседу. В ходе перебранки гражданский муж женщины ударил её ножом несколько раз. От полученных травм она скончалась.
В суде причастность к убийству подсудимый в целом не отрицал. Однако он пытался смягчить свою участь, указывая на якобы аморальное поведение бывшей супруги, оскорбление с её стороны, а также на состояние аффекта. Однако все эти доводы и версии своего подтверждения не нашли.
- Суд, с учётом совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначил убийце 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор виновный не обжаловал, - сообщили в Мухоршибирском районом суде.
В отношении двух дочек, оставшихся без попечения родителей, родственники осуждённого оформляют опекунство.
Известно, что супруги ранее проживали в Забайкальском крае, развелись, затем воссоединились в Бурятии – в Мухоршибирском районе.
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Происшествия, Фото:
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