Природоохранный прокурор отстаивает в суде права жителей на чистый атмосферный воздух
В четырёх сёлах Северо-Байкальского района Бурятии котельные работают с нарушением установленных требований. Данный факт установила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
В результате сжигания угля и дровяного топлива котельные выбрасывают вредные вещества в атмосферный воздух.
- Однако в нарушение требований природоохранного законодательства, не все источники поставлены на учёт в качестве оказывающих негативное воздействие на атмосферу, не обеспечен надлежащий производственный экологический контроль, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Проверки показали, что выбросы в атмосферу с одной из котельных, работающих на угле, содержат бензапирен, который относится к наивысшему классу опасности, обладает чрезвычайной токсичностью и сильнейшей канцерогенной активностью. Несмотря на это, котельная не оснащена установками очистки газов и средствами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
- Данные нарушения природоохранного законодательства не только затрудняют возможность оценить негативное воздействие хозяйственной деятельности на экологию, но и создают угрозу загрязнения атмосферного воздуха, как жизненно важного компонента окружающей среды. Природоохранный прокурор потребовал от эксплуатирующих организаций в судебном порядке устранить допущенные нарушения федерального законодательства. Исковые заявления находятся на рассмотрении суда, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Жители севера Бурятии дышат токсичным бензапиреном
Происшествия, Фото:
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