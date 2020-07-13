Прокуратура озвучила данные о преступности в Бурятии за первое полугодие
Прокуратура Бурятии представила данные о состоянии и динамики преступности в республике за шесть месяцев 2020 года.
В январе-июне 2020 года в республике зарегистрировано 10 541 преступление, что на 5,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (11 206).
Сократилось число краж (-13,8 %), в том числе с проникновением в квартиры (-26,4 %), разбоев (-54,1 %), хулиганств (-38,9 %), незаконных рубок лесных насаждений (-25,5 %).
На 18,7 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,1 % (в январе – июне 2019 г. – 34,8 %).
В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+6,4 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+122,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+34,9 %) и наркотиков (+8,9 %). Возросло количество мошенничеств (+19,2 %), вымогательств (+4,3 %), а также краж скота (+41,8 %).
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии выросло число изнасилований
Происшествия, Фото:
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