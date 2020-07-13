 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

В Бурятии выросло число изнасилований

В Бурятии выросло число изнасилований
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура озвучила данные о преступности в Бурятии за первое полугодие

Прокуратура Бурятии представила данные о состоянии и динамики преступности в республике за шесть месяцев 2020 года.

В январе-июне 2020 года в республике зарегистрировано 10 541 преступление, что на 5,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (11 206).

Сократилось число краж (-13,8 %), в том числе с проникновением в квартиры (-26,4 %), разбоев (-54,1 %), хулиганств (-38,9 %), незаконных рубок лесных насаждений (-25,5 %).

На 18,7 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,1 % (в январе – июне 2019 г. – 34,8 %).

В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+6,4 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+122,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+34,9 %) и наркотиков (+8,9 %). Возросло количество мошенничеств (+19,2 %), вымогательств (+4,3 %), а также краж скота (+41,8 %).

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



изнасилование преступность прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске полыхал верхний этаж высотки. Видео
В Иркутске полыхал верхний этаж высотки. Видео
Происшествия, 12.07.2020
Пожар в иркутской 20-этажке произошёл там, где устраивали вечеринки с шашлыками
В Бурятии пожарные выкидывали горящее сено
В Бурятии пожарные выкидывали горящее сено
Происшествия, 12.07.2020
Пожарные не допустили распространение огня на соседние постройки
В Улан-Удэ микроавтобус помял легковушку
В Улан-Удэ микроавтобус помял легковушку
Происшествия, 12.07.2020
Авария произошла из-за несоблюдения дистанции
В Улан-Удэ попали в аварию спешившие на работу водители
В Улан-Удэ попали в аварию спешившие на работу водители
Происшествия, 12.07.2020
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
На Байкале водители гидроциклов скрываются от инспекторов
На Байкале водители гидроциклов скрываются от инспекторов
Происшествия, 12.07.2020
На Малом Море озера Байкал прошёл межведомственный рейд
Жителя Бурятии поймали с двумя килограммами «травки»
Жителя Бурятии поймали с двумя килограммами «травки»
Происшествия, 12.07.2020
Мужчина был в состоянии наркотического опьянения
15-летний улан-удэнец вынес одежду из спортмагазина
15-летний улан-удэнец вынес одежду из спортмагазина
Происшествия, 12.07.2020
Парень смог украсть сразу пять вещей
В Улан-Удэ сотрудница кафе украла смарт-часы
В Улан-Удэ сотрудница кафе украла смарт-часы
Происшествия, 12.07.2020
Полиция вернула имущество владельцу
В Улан-Удэ гроза привела к массовому отключению электричества
В Улан-Удэ гроза привела к массовому отключению электричества
Происшествия, 12.07.2020
Свет во время ливня пропадал в самых разных частях города
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 3400
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 3400
Происшествия, 12.07.2020
Круг контактных лиц составляет 900 человек
Житель Бурятии украл телевизор
Житель Бурятии украл телевизор
Происшествия, 11.07.2020
Ущерб составил 31 тысячу рублей

В Бурятии автомобиль загорелся во время ремонта
В Бурятии автомобиль загорелся во время ремонта
Происшествия, 10.07.2020
Владелец выкатил машину из ограды, предотвратив переход огня на строения

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^