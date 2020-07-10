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В Бурятии врача будут судить за смерть пациента

В Бурятии врача будут судить за смерть пациента
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По версии следствия, пациент умер из-за ошибочно назначенного препарата

В Бурятии перед судом предстанет бывший врач одной из центральных районных больниц, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Уголовное дело было возбуждено 1 марта 2020 года по информации территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Бурятии.

Следствием установлено, что врач ошибочно назначил больницу лекарственный препарат, нерекомендованный при лечении данного заболевания. Кроме того, была превышена дозировка и кратность применения препарата.

Неправильно установленное лечение длилось три дня и повлекло острое медикаментозное отравление. Через восемь дней после госпитализации с данным диагнозом пациент скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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