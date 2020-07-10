По версии следствия, пациент умер из-за ошибочно назначенного препарата
В Бурятии перед судом предстанет бывший врач одной из центральных районных больниц, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Уголовное дело было возбуждено 1 марта 2020 года по информации территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Бурятии.
Следствием установлено, что врач ошибочно назначил больницу лекарственный препарат, нерекомендованный при лечении данного заболевания. Кроме того, была превышена дозировка и кратность применения препарата.
Неправильно установленное лечение длилось три дня и повлекло острое медикаментозное отравление. Через восемь дней после госпитализации с данным диагнозом пациент скончался.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии врача будут судить за смерть пациента
Происшествия, Фото:
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