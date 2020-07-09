В Бурятии пьяные проводники напали на сотрудницу полиции

Инцидент произошёл на станции Северобайкальск



В Бурятии суд вынес приговор в отношении двух проводников, которые напали на сотрудницу полиции. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.



Инцидент случился 28 апреля на станции Северобайкальск. Два проводника были в тот день пьяны. В отношении одного из них сотрудница полиции начала административное разбирательство. Тогда оба проводника напали на неё, вцепились в волосы и ударили по лицу.



Проводники признаны виновными по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».



Приговором суда им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.





