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Улан-удэнка смошенничала в банке, чтобы раздать долги

Улан-удэнка смошенничала в банке, чтобы раздать долги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
37-летнюю улан-удэнку будут судить за мошенничество в сфере кредитования

Дознание отдела полиции Железнодорожного района расследовало дело по обвинению 37-летней улан-удэнки в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В январе горожанка при оформлении кредитов предоставила сотруднику банка ложные сведения о месте работы. В действительности женщина была трудоустроена в другую организацию, где отработала на тот момент пять дней.

В итоге женщина получила кредитную карту лимитом 30 тысяч рублей, а также оформила потребительский кредит на сумму 155 тысяч рублей. Ни одного платежа она так и не сделала.

По словам женщины, кредиты она взяла, чтобы отдать долги знакомым, заведомо зная, что не сможет вовремя вернуть банку заёмные средства.

Свою вину она признала. Ранее к уголовной ответственности улан-удэнка не привлекалась.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание, согласно санкции этой статьи, арест на срок до четырех месяцев.


мошенничество
 
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