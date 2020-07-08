Улан-удэнка смошенничала в банке, чтобы раздать долги

37-летнюю улан-удэнку будут судить за мошенничество в сфере кредитования



Дознание отдела полиции Железнодорожного района расследовало дело по обвинению 37-летней улан-удэнки в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В январе горожанка при оформлении кредитов предоставила сотруднику банка ложные сведения о месте работы. В действительности женщина была трудоустроена в другую организацию, где отработала на тот момент пять дней.



В итоге женщина получила кредитную карту лимитом 30 тысяч рублей, а также оформила потребительский кредит на сумму 155 тысяч рублей. Ни одного платежа она так и не сделала.



По словам женщины, кредиты она взяла, чтобы отдать долги знакомым, заведомо зная, что не сможет вовремя вернуть банку заёмные средства.



Свою вину она признала. Ранее к уголовной ответственности улан-удэнка не привлекалась.



Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание, согласно санкции этой статьи, арест на срок до четырех месяцев.





