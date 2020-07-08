37-летнюю улан-удэнку будут судить за мошенничество в сфере кредитования
Дознание отдела полиции Железнодорожного района расследовало дело по обвинению 37-летней улан-удэнки в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В январе горожанка при оформлении кредитов предоставила сотруднику банка ложные сведения о месте работы. В действительности женщина была трудоустроена в другую организацию, где отработала на тот момент пять дней.
В итоге женщина получила кредитную карту лимитом 30 тысяч рублей, а также оформила потребительский кредит на сумму 155 тысяч рублей. Ни одного платежа она так и не сделала.
По словам женщины, кредиты она взяла, чтобы отдать долги знакомым, заведомо зная, что не сможет вовремя вернуть банку заёмные средства.
Свою вину она признала. Ранее к уголовной ответственности улан-удэнка не привлекалась.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание, согласно санкции этой статьи, арест на срок до четырех месяцев.
Улан-удэнка смошенничала в банке, чтобы раздать долги
Происшествия, Фото:
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