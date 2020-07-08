Бутылки специально били по всему скверу, несмотря на наличие урн
В селе Тарбагатай в Бурятии компания молодых людей устроила нахулиганила в сквере Победы. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».
- Проходила мимо сквера где стоит пушка, битые бутылки прямо на лавочке, безобразие, ничего святого! – поделилась местная жительница.
Глава сельского поселения Тарбагатайское Анна Думнова лично принимала участие в уборке.
- В выходные молодёжь на машинах, которые стояли у сквера, видимо распивали спиртные напитки в сквере Победы. Видно же, что специально разбивали и кидали бутылки из под вина, на скамейках, везде... В сквере стоит 11 урн, неужели нельзя в них сложить. Утром сама лично с нанятым мной человеком с 8 утра наводили порядок. Собрали несколько мешков бутылок из под спиртного, мусора и битого стекла, - сообщила Анна Думнова.
В отделе полиции обещали взять сквер Победы на особой контроль после этого инцидента.
- В селе Тарбагатай сформированы маршруты патрулирования населённого пункта сотрудниками ОМВД и Росгвардии. В дальнейшем внесём коррективы в график патрулирования. Возьмём сквер Победы под контроль, будем проводить там работу, - прокомментировали в отделе полиции.
В Бурятии компания молодёжи забросала сквер Победы бутылками
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
37-летнюю улан-удэнку будут судить за мошенничество в сфере кредитования
На место пришлось вызывать группу задержания
Кабель питания электросварочного аппарата вор хотел сдать на металлолом
Бутылки специально били по всему скверу, несмотря на наличие урн
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении
Стражи порядка задержали лидеров и участников двух ОПГ
Он сначала избил женщину, а после нанёс множественные удары ножом
Мужчина украл у приятеля телефон, а позже - гаджет и портмоне у незнакомца
Он сорвался с дерева
Стали известны шокирующие подробности по делу о трёх задержанных в Улан-Удэ полицейских
Парень украл вещи из припаркованного на берегу озера автомобиля
Женщина упала в колодец и не смогла выбраться
Дым связан с пожарами в Баргузинском районе, Иркутской области и Якутии
Парень сорвал с шеи прохожей золотую цепочку
Пожар произошёл в селе Оронгой