В Бурятии компания молодёжи забросала сквер Победы бутылками

Бутылки специально били по всему скверу, несмотря на наличие урн



В селе Тарбагатай в Бурятии компания молодых людей устроила нахулиганила в сквере Победы. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».



- Проходила мимо сквера где стоит пушка, битые бутылки прямо на лавочке, безобразие, ничего святого! – поделилась местная жительница.



Глава сельского поселения Тарбагатайское Анна Думнова лично принимала участие в уборке.



- В выходные молодёжь на машинах, которые стояли у сквера, видимо распивали спиртные напитки в сквере Победы. Видно же, что специально разбивали и кидали бутылки из под вина, на скамейках, везде... В сквере стоит 11 урн, неужели нельзя в них сложить. Утром сама лично с нанятым мной человеком с 8 утра наводили порядок. Собрали несколько мешков бутылок из под спиртного, мусора и битого стекла, - сообщила Анна Думнова.



В отделе полиции обещали взять сквер Победы на особой контроль после этого инцидента.



- В селе Тарбагатай сформированы маршруты патрулирования населённого пункта сотрудниками ОМВД и Росгвардии. В дальнейшем внесём коррективы в график патрулирования. Возьмём сквер Победы под контроль, будем проводить там работу, - прокомментировали в отделе полиции.





