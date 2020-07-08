В Бурятии за невыполненные работы школа заплатила почти 500 тысяч

Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге



Прокуратура Баунтовского района Бурятии выявила неправомерное расходование бюджетных средств в одном из школ района.



- В августе 2019 года должностное лицо образовательное учреждения заключило с индивидуальным предпринимателем договор на выполнение работ по устройству площадки для сдачи нормативов ГТО на стадионе школы. В установленный срок работы не выполнены, однако документы со стороны заказчика подписаны и 489 тысяч рублей перечислены исполнителю. Оплата по договору произведена в отсутствие выполненных работ, - сообщает прокуратура Бурятии.



Материалы дела были направлены в следственный отдел. Вскоре следователи возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Проводится предварительное следствие.







