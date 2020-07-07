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Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 1,3 тыс га

Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 1,3 тыс га
Происшествия, 
Более 600 человек сражаются с лесными пожарами

В Бурятии лесные пожары охватывают всё большую площадь.

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 25 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Два лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, остальные - из-за сухих гроз, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 321,7 га.

С огнём боролись 679 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействована 131 единица лесопожарной техники.

На сегодня семь лесных пожаров ликвидированы, ещё пять очагов в Баргузинском, Прибайкальском,Селенгинском и Северо-Байкальском районах локализованы.

На утро 7 июля продолжается работа по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском районе накануне ввели режим ЧС. Посещение леса запрещено. В районе стоит аномальная жара, какой местные жители не помнят более 30 лет.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.


лесные пожары
 
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