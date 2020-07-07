В Бурятии за восемь лесных пожаров назначили штраф в 10 тысяч

Происшествия, Фото: из архива

Бывший сотрудник лесхоза ненадлежаще тушил лесные пожары



В Бурятии бывший сотрудник Джидинского лесхоза привлечён к административной ответственности за ненадлежащее тушение лесных пожаров.



- В апреле 2020 года бывшее должностное лицо учреждения ненадлежаще организовал ликвидацию лесных пожаров, наблюдение за локализованными пожарами, их дотушивание и окарауливание. В результате возобновилось горение восьми лесных пожаров, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



По представлениям прокурора района два сотрудника лесхоза привлечены к дисциплинарной ответственности.



В отношении виновного, уже бывшего сотрудника, возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера».



Мировым судьей судебного участка № 1 Джидинского района ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, уточнили в прокуратуре Бурятии.





