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В Бурятии пьяный подросток умер во сне

В Бурятии пьяный подросток умер во сне
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спящий 16-летний парень захлебнулся рвотными массами

Утром 6 июня в доме в селе Кулькисон Кижингинского района Бурятии погиб 16-летний подросток. Он скончался от асфиксии, вызванной закрытием верхних дыхательных путей рвотными массами. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, вечером 4 июня подросток на машине со знакомыми поехал из своей деревни в соседнее село Кулькисон к бабушке и дедушке, которых никто не предупредил о его приезде. Не доезжая до села, он попросил высадить его животноводческой стоянке, где живут два приятеля. Там школьник остался на ночь.

На следующий день он с друзьями стал распивать спиртное, которое привёз с собой. Пьяных детей к вечеру застали взрослые работники стоянки. Они отвезли молодого человека в Кулькисон и оставили в доме у родственников. Подросток уснул, а утром его обнаружили мёртвым. Во сне из-за сильного алкогольного опьянения у него началась рвота, и молодой человек захлебнулся содержимым желудка.

- В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Из сельского магазина в деревне подростка изъята водочная продукция той же партии, которая направлена в лабораторию для химического исследования, - сообщили в Следственном управлении.

Также следствие выясняет обстоятельства приобретения несовершеннолетним алкоголя.



смерть алкогольное опьянение
 
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