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Улан-удэнка убила беременную подругу возле могилы её мужа

Улан-удэнка убила беременную подругу возле могилы её мужа
Происшествия,  Фото:следственный эксперимент
Жуткое убийство оставалось нераскрытым пять лет

В мае 2015 года на Центральном кладбище Улан-Удэ на Стеклозаводе посетители обнаружили тело убитой 40-летней женщины. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Но поиски убийцы не прекращались, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

На причастность к убийству проверялись множество людей. При проверке очередной версии следователь обратила внимание на показания свидетелей о том, что одна из коллег занимала у погибшей крупную сумму денег. В ходе допроса эта женщина заявила, что отдала долг, однако в её показаниях отмечался ряд противоречий.

Помимо этого следователь с оперативниками отметили тот факт, что на мобильный телефон покойной, который был обнаружен в её одежде, много раз звонили все коллеги, за исключением допрошенной женщины. Она не позвонила ни разу, хотя они дружили и были сменщицами по работе.

Женщину проверили на полиграфе. Эксперт выявили реакции, свидетельствующие о том, что ей детально известны обстоятельства убийства. После оглашения результатов исследования 54-летняя женщина сделала заявление с признанием. На допросе она дала показания об обстоятельствах учинённой пять лет назад расправы. Ей уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, обе женщины вместе работали в одном из торговых центров в Улан-Удэ. Они дружили, и обвиняемая взяла в долг у беременной приятельницы около 60 тысяч рублей, которые не собиралась возвращать.

Утром 1 мая они встретились на работе, и по просьбе беременной вместе поехали на кладбище к могиле её бывшего мужа. Подруга заранее взяла нож, чтобы расправиться со спутницей и решить проблемы с долгом. На кладбище она напала на свою жертву и нанесла ей ножом несколько ударов в область груди. Жертва скончалась на месте. Обвиняемая закидала её тело венками, украла украшения и деньги, после чего скрылась с места происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.


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