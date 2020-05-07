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Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром

Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома

Житель Прибайкальского района Бурятии, который едва не убил свою возлюбленную, признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Преступление произошло в три часа ночи. В тот день пара изрядно выпила. На двоих днём прикупили две бутылки водки и ещё 1,5 литра пива. Дома распили одну бутылку водки и уснули.

Проснувшись, мужчина обнаружил, что возлюбленной дома нет, она уехала к знакомым. Пришлось вызывать такси и ехать за ней. Когда вернулись домой, проголодались. Мужчина решил пожарить сало. Взял в руки шампур, пошёл к столу, но запнулся о ковёр и упал, да так неудачно, что повалился прямо на свою подругу.

Металлический шампур вонзился в грудную клетку женщины слева. Сперва раненая даже не поняла, что произошло, помогая сожителю подняться с пола. Лишь потом ощутила, как «что-то горячее течёт по спине», вспоминает женщина.

Когда она показала рану своему мужчине, он увидел кровь и сильно испугался. Вместо того, чтобы оказать помощь, бросил шампур, оделся и убежал к своему другу.

Через некоторое время туда приехали сотрудники полиции и увезли его в отдел. На следующий день он поехал к возлюбленной в больницу, где извинился.

Женщина получила проникающую колотую рану грудной клетки слева, сопровождающуюся гемопневмотораксом (50 мл жидкой крови и сброс воздуха). Её травма расценена как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Сама она никаких претензий к едва не убившему её сожителю не имела. Заявила, что простила и просила суд строго его не наказывать.

Прибайкальский районный суд назначил сельчанину один год исправительных работ, с удержанием 5% заработка в доход государства.
причинение тяжкого вреда здоровью
 
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