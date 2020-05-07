Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
Житель Прибайкальского района Бурятии, который едва не убил свою возлюбленную, признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Преступление произошло в три часа ночи. В тот день пара изрядно выпила. На двоих днём прикупили две бутылки водки и ещё 1,5 литра пива. Дома распили одну бутылку водки и уснули.
Проснувшись, мужчина обнаружил, что возлюбленной дома нет, она уехала к знакомым. Пришлось вызывать такси и ехать за ней. Когда вернулись домой, проголодались. Мужчина решил пожарить сало. Взял в руки шампур, пошёл к столу, но запнулся о ковёр и упал, да так неудачно, что повалился прямо на свою подругу.
Металлический шампур вонзился в грудную клетку женщины слева. Сперва раненая даже не поняла, что произошло, помогая сожителю подняться с пола. Лишь потом ощутила, как «что-то горячее течёт по спине», вспоминает женщина.
Когда она показала рану своему мужчине, он увидел кровь и сильно испугался. Вместо того, чтобы оказать помощь, бросил шампур, оделся и убежал к своему другу.
Через некоторое время туда приехали сотрудники полиции и увезли его в отдел. На следующий день он поехал к возлюбленной в больницу, где извинился.
Женщина получила проникающую колотую рану грудной клетки слева, сопровождающуюся гемопневмотораксом (50 мл жидкой крови и сброс воздуха). Её травма расценена как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Сама она никаких претензий к едва не убившему её сожителю не имела. Заявила, что простила и просила суд строго его не наказывать.
Прибайкальский районный суд назначил сельчанину один год исправительных работ, с удержанием 5% заработка в доход государства.
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Происшествия, Фото:
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