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В Бурятии пожар, унёсший жизнь ребёнка, обнаружили слишком поздно

В Бурятии пожар, унёсший жизнь ребёнка, обнаружили слишком поздно
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Дознаватели устанавливают причину пожара, на котором погиб трёхлетний мальчик

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля пожар в селе Бичура унёс жизнь трёхлетнего мальчика. Он погиб в своём доме.

Мать мальчика встречала пожарных на улице. Она и сообщила, что внутри находится её сын. В республиканском агентстве ГО и ЧС отмечали, что, женщина, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения.

Мальчика спасти не удалось. Его мать была госпитализирована в больницу с ожогами в тяжёлом состоянии.

Дознаватели МЧС устанавливают причину трагического пожара. Но уже известно, что о нём узнали слишком поздно.

- Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Дом выгорел изнутри на площади 42 кв. м. 



Всего с начала года в Бурятии произошло 1392 пожара, на которых погибли 45 человек, ещё 27 получили травмы.

Проведённый анализ за три месяца показывает, что основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства печного отопления.

- Обращаемся к жителям и гостям республики: ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Обязательно расскажите им о правилах пожарной безопасности, и сами будьте личным примером для детей, - призвал заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Константин Скворец.
пожар смерть
 
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