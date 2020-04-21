В Бурятии пожар, унёсший жизнь ребёнка, обнаружили слишком поздно

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля пожар в селе Бичура унёс жизнь трёхлетнего мальчика. Он погиб в своём доме.
Мать мальчика встречала пожарных на улице. Она и сообщила, что внутри находится её сын. В республиканском агентстве ГО и ЧС отмечали, что, женщина, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения.
Мальчика спасти не удалось. Его мать была госпитализирована в больницу с ожогами в тяжёлом состоянии.
Дознаватели МЧС устанавливают причину трагического пожара. Но уже известно, что о нём узнали слишком поздно.
- Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Дом выгорел изнутри на площади 42 кв. м.
Всего с начала года в Бурятии произошло 1392 пожара, на которых погибли 45 человек, ещё 27 получили травмы.
Проведённый анализ за три месяца показывает, что основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства печного отопления.
- Обращаемся к жителям и гостям республики: ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Обязательно расскажите им о правилах пожарной безопасности, и сами будьте личным примером для детей, - призвал заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Константин Скворец.