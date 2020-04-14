В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн

Она вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки



В Могочинском районе Забайкальского края полицейские выявили незаконные схемы хищения денег клиентов, совершённые работником банка. Женщина подозревается в совершении не менее семи фактов присвоения на общую сумму свыше 1 млн 800 тысяч рублей.



Имея доступ к клиентской базе, подозреваемая вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки потерпевших о наличии денег на их банковских счетах, оформляла фиктивные расходные кассовые ордеры от имени клиентов.



Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 статьи 160 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

