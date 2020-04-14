В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн

Она вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки
В Могочинском районе Забайкальского края полицейские выявили незаконные схемы хищения денег клиентов, совершённые работником банка. Женщина подозревается в совершении не менее семи фактов присвоения на общую сумму свыше 1 млн 800 тысяч рублей.
Имея доступ к клиентской базе, подозреваемая вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки потерпевших о наличии денег на их банковских счетах, оформляла фиктивные расходные кассовые ордеры от имени клиентов.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 статьи 160 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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