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03 Марта

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Самому юному преступнику Бурятии 8 лет

Самому юному преступнику Бурятии 8 лет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В целом подростки стали совершать преступления реже

В Бурятии за прошлый год и два месяца 2020 года наблюдается снижение подростковой преступности, в том числе снижение тяжких, особо тяжких преступлений. Также отмечено сокращение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. На учёте в органах внутренних дел на сегодняшний день состоят 940 несовершеннолетних.

Профилактическая работа ведется как с детьми, так и с родителями. По итогам 2019 года было привлечено более 3,5 тысяч человек за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сегодня на учёте состоит 688 подобных родителей.

- Чтобы дети не совершали преступления, их необходимо чем-то занимать во внеурочное время. Как показывает практика, дети совершают преступления именно после уроков, когда они предоставлены сами себе. Нужно разговаривать дома с детьми и вовлекать их, устраивать в различные кружки и секции, - рассказала старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД по Бурятии Мария Михайлова.

По её словам, в основном дети совершают кражи, а самому юному преступнику всего 8 лет. «Из баловства, не знал и не думал», - пояснила старший инспектор.

- У нас ведётся мониторинг – 384 преступления совершили несовершеннолетние в категории до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, - отметила Мария Михайлова.
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