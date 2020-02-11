В Москве сорвалась премьера снятого на Байкале фильма «Лёд-2»

Накануне, 10 февраля, в Москве должна была состояться премьера фильма «Лёд-2», который снимали на озере Байкал в Иркутской области в прошлом году. Картина стала продолжением фильма «Лёд», вышедшего на экраны в 2018 году.
На показ собрался весь столичный бомонд. Среди них весь актёрский состав фильма, актриса Настасья Самбурская, актёр Сергей Бурунов, Жанна и Гарик Мартиросян, певица Назима и многие другие. Woman.ru уточняет, что также в числе приглашённых была Алла Пугачёва. Судя по фотографиям в Instagram к фильму, была огромная очередь из желающих посмотреть кинокартину.
Однако премьера сорвалась. После приветственных тёплых слов со сцены, перед началом показа, когда погас свет, произошло задымление. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, произошло короткое замыкание в электрооборудовании кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в центре Москвы.
По данным издания «Москва 24», эвакуация прошла без паники. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ТАСС, что потом некоторые вернулись для просмотра фильма.
В соцсетях люди, всё же посмотревшие кино, остались в восторге от картины и рекомендуют сходить в кинотеатры всей семьёй. «Есть о чём подумать, и о чём поплакать», рассказала одна из зрительниц. В российский прокат фильм выйдет 14 февраля.
В главных ролях Александр Петров и Аглая Тарасова. Действие спортивной мелодрамы происходит после событий, показанных в первом фильме.
«Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребёнке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...» - говорится в описании.
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