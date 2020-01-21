В Улан-Удэ из-за ДТП образовался затор

В центре города столкнулись «Сузуки Искудо» и «Тойота Саксид»
Сегодня, 21 января, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, при перестроении с левой полосы «Сузуки Искудо» занесло, и он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Саксид».
В результате ДТП пострадавших нет. Однако авария вызвала затор в сторону авторынка «Динамо».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты». От удара одна из машин врезалась в дорожный знак.
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