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В Улан-Удэ из-за ДТП образовался затор

В Улан-Удэ из-за ДТП образовался затор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре города столкнулись «Сузуки Искудо» и «Тойота Саксид»

Сегодня, 21 января, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП.

По словам очевидца, при перестроении с левой полосы «Сузуки Искудо» занесло, и он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Саксид».

В результате ДТП пострадавших нет. Однако авария вызвала затор в сторону авторынка «Динамо».



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты». От удара одна из машин врезалась в дорожный знак.
ДТП
 
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