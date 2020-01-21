Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак
Накануне, 20 января, на перекрёстке улиц Коммунистическая и Базарова в Улан-Удэ около 16:30 произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись автомобили «Тойота Хайс» и «Тойота Витз».
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию подтвердили и сообщили, что 20-летний водитель «Хайса» не уступил дорогу, и совершил столкновение с «Витзом».
22-летняя девушка-водитель «Тойоты» получила ссадину кисти. После осмотра на месте ДТП отпущена домой.
От удара «Витз» врезался в дорожный знак. Автомобили получили серьёзные повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхтинском районе Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажирка. Нетрезвый водитель съехал с дороги и врезался в дерево.
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аферист выставил на продажу игровой руль, но не планировал с ним расставаться
Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак
Также с ними была проведена викторина с призами
Она нашла ключи около квартиры потерпевшей
Более половины населения республики привились от гриппа
Это звание присвоено Эрдэму Хубукшанову по достижению рейтинга
Мужчина лишил свою жертву сознания, изнасиловал и задушил
Зрители смогут увидеть картины, вооружение и послушать произведения военных лет
На ремонт потребовалось около 5 миллионов рублей
Намжил Шойжилов вышел из дома и не вернулся
Отказ в доплате был мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев
Навыки вязания они приобретают в специализированных кружках
Запланировано отключение электроэнергии
В 2019 году такие выплаты были предоставлены 52033 гражданам
В видеоролике Жаргал Очиров отжимается на одной руке и подтягивается на двух пальцах