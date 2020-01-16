В Улан-Удэ раскрыли сеть подпольных игровых клубов

Одновременно полицейские и следователи провели обыски по 15 адресам. Изъято более 60 единиц игрового оборудования.







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Трое улан-удэнцев задержаны за организацию азартных игр в нескольких помещениях. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.По данным следствия, в 2019 году в Улан-Удэ местный житель решил зарабатывать на азартных играх. Для этого он, пообещав материальную выгоду, привлёк знакомых мужчину и женщину. Созданная ОПГ отличалась внутренней иерархией, распределением преступных ролей, чётким планированием и соблюдением мер конспирации.Затем участники взяли в аренду три помещения, расположенных во всех районах города: по улице Ленина, улице Жердева и на проспекте 50 лет Октября, закупили и разместили в них игровое оборудование, мебель. Они набрали персонал из официантов, кассиров и охранников, и под видом букмекерских контор стали незаконно проводить азартные игры в круглосуточном режиме.- Игровые заведения посещало значительное число людей, которые вносили в кассу деньги и оставляли документы, взамен получали пластиковые карты с персональным виртуальным счётом и кодом доступа к игровому сайту в Интернет. Затем при помощи компьютеров, установленных в зале, посетители приступали к азартным играм, проводившимся в режиме реального времени с условием денежного выигрыша или проигрыша, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Весь доход, который строго учитывался – по каждому заведению велись ежемесячные финансовые отчёты.- Также следственные действия проведены и по местам жительств подозреваемых. Обнаружены и изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители информации, а также порядка 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.Задержанные – три ранее не судимых жителя Улан-Удэ в возрасте от 26 до 35 лет. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все участники организованной группы и полная картины преступления.- Уголовные дела в отношении участников организованной группы возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. В ходе оперативных и следственных мероприятий, в том числе, учитывались данные журналистских расследований по незаконному игорному бизнесу, - уточнили в Следкоме.