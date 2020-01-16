 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

В Улан-Удэ раскрыли сеть подпольных игровых клубов

В Улан-Удэ раскрыли сеть подпольных игровых клубов
Происшествия, 
ОПГ маскировала свою деятельность под видом букмекерских контор

Трое улан-удэнцев задержаны за организацию азартных игр в нескольких помещениях. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия, в 2019 году в Улан-Удэ местный житель решил зарабатывать на азартных играх. Для этого он, пообещав материальную выгоду, привлёк знакомых мужчину и женщину. Созданная ОПГ отличалась внутренней иерархией, распределением преступных ролей, чётким планированием и соблюдением мер конспирации.

Затем участники взяли в аренду три помещения, расположенных во всех районах города: по улице Ленина, улице Жердева и на проспекте 50 лет Октября, закупили и разместили в них игровое оборудование, мебель. Они набрали персонал из официантов, кассиров и охранников, и под видом букмекерских контор стали незаконно проводить азартные игры в круглосуточном режиме.

- Игровые заведения посещало значительное число людей, которые вносили в кассу деньги и оставляли документы, взамен получали пластиковые карты с персональным виртуальным счётом и кодом доступа к игровому сайту в Интернет. Затем при помощи компьютеров, установленных в зале, посетители приступали к азартным играм, проводившимся в режиме реального времени с условием денежного выигрыша или проигрыша, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Весь доход, который строго учитывался – по каждому заведению велись ежемесячные финансовые отчёты.

Одновременно полицейские и следователи провели обыски по 15 адресам. Изъято более 60 единиц игрового оборудования.


- Также следственные действия проведены и по местам жительств подозреваемых. Обнаружены и изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители информации, а также порядка 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.

Задержанные – три ранее не судимых жителя Улан-Удэ в возрасте от 26 до 35 лет. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все участники организованной группы и полная картины преступления.

- Уголовные дела в отношении участников организованной группы возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. В ходе оперативных и следственных мероприятий, в том числе, учитывались данные журналистских расследований по незаконному игорному бизнесу, - уточнили в Следкоме.



ОПГ игорный бизнес игровые автоматы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пропал вернувшийся с вахты мужчина
В Бурятии пропал вернувшийся с вахты мужчина
Происшествия, 16.01.2020
Последний раз мужчину видели в середине осени в Улан-Удэ
В Иркутской области следователи занялись делом о гибели детей на пожаре
В Иркутской области следователи занялись делом о гибели детей на пожаре
Происшествия, 16.01.2020
Трагедия развернулась на глазах у семилетнего мальчика
В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны
В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны
Происшествия, 16.01.2020
Один из пострадавших в страшном ДТП на Саянах впал в кому
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Происшествия, 16.01.2020
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Происшествия, 16.01.2020
Бешеная лиса напала на собак  
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Происшествия, 16.01.2020
Сельчанина арестовали на трое суток
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
Происшествия, 16.01.2020
Виновник трагедии после наезда бросил машину и убежал
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
Происшествия, 16.01.2020
Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^