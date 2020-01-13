Дом культуры сгорел в Иркутской области

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар тушили пять часов



Утром 12 января произошёл пожар в доме культуры в деревне Никулина Киренского района Иркутской области.



Первыми к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда из соседнего села Алымовка. Из ближайшей пожарно-спасательной части № 39, что в 55 километрах от деревни, был направлен пожарный расчёт. На момент прибытия пожарных одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнём на площади 140 кв. м.



Общими усилиями пожар был потушен спустя пять часов.



Условием развития пожара стало его позднее обнаружение. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.





