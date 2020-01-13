 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

Дом культуры сгорел в Иркутской области

Дом культуры сгорел в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар тушили пять часов

Утром 12 января произошёл пожар в доме культуры в деревне Никулина Киренского района Иркутской области.

Первыми к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда из соседнего села Алымовка. Из ближайшей пожарно-спасательной части № 39, что в 55 километрах от деревни, был направлен пожарный расчёт. На момент прибытия пожарных одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнём на площади 140 кв. м.

Общими усилиями пожар был потушен спустя пять часов.

Условием развития пожара стало его позднее обнаружение. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.


пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области ОПГ лесорубов нанесла ущерб в 16 млн
В Иркутской области ОПГ лесорубов нанесла ущерб в 16 млн
Происшествия, 13.01.2020
Лидер ОПГ объявлен в федеральный розыск
В Бурятии лесоруб выплатил ущерб природе после ареста иномарки
В Бурятии лесоруб выплатил ущерб природе после ареста иномарки
Происшествия, 13.01.2020
36-летний житель Иволгинского района после ареста Daihatsu Delta выплатил крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса
В Чите избили и ограбили вахтовика
В Чите избили и ограбили вахтовика
Происшествия, 13.01.2020
Мужчина выпивал в малознакомой компании
Забайкалец украл у односельчанина домашний кинотеатр
Забайкалец украл у односельчанина домашний кинотеатр
Происшествия, 13.01.2020
Он вытащил технику через выставленное окно
Улан-удэнец украл с карты собутыльницы 58 тысяч
Улан-удэнец украл с карты собутыльницы 58 тысяч
Происшествия, 13.01.2020
Он потратил деньги на личные нужды
В Бурятии 97-летняя женщина погибла из-за одеяла на чугунке
В Бурятии 97-летняя женщина погибла из-за одеяла на чугунке
Происшествия, 13.01.2020
Одеялом престарелая женщина укутала чугунок с картофелем
В Улан-Удэ свадебный кортеж выполнял пируэты на оживлённой дороге
В Улан-Удэ свадебный кортеж выполнял пируэты на оживлённой дороге
Происшествия, 13.01.2020
Пользователи Сети возмутились поведением молодожёнов
В Иркутске в реку Ангару попали неочищенные отходы
В Иркутске в реку Ангару попали неочищенные отходы
Происшествия, 13.01.2020
Местные жители засняли на видео загрязнение реки
Максим Бурчевский Баиру Жамбалову: «Я пойду за тобой в ад»
Максим Бурчевский Баиру Жамбалову: «Я пойду за тобой в ад»
Происшествия, 13.01.2020
Вице-спикер Народного Хурала опубликовал первый большой пост после смертельного наезда
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, 13.01.2020
Произошло отжигание провода и поломка пантографа
Улан-удэнец пилил лес в Тарбагатайском районе
Улан-удэнец пилил лес в Тарбагатайском районе
Происшествия, 12.01.2020
У молодого человека изъяли бензопилу  
В Улан-Удэ вор вытащил телефон из кармана джинсов девушки
В Улан-Удэ вор вытащил телефон из кармана джинсов девушки
Происшествия, 12.01.2020
Кража произошла в увеселительном заведении
Улан-удэнец обокрал спортмагазин ради новогоднего застолья
Улан-удэнец обокрал спортмагазин ради новогоднего застолья
Происшествия, 12.01.2020
Мужчина пошёл на кражу, чтобы отпраздновать Новый год

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^