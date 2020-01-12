Мальчик перебегал в неположенном месте
Дорожный инцидент произошёл днём 10 января в городе Черемхово. Водитель автомашины «Мицубиси Делика» сбил 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.
Ребёнок был доставлен в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области ребёнок, перебегавший дорогу, попал под колёса
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