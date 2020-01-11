Наркотическое средство он заготовил для собственного употребления
10 января в Бичурском районе - в двух километрах от Бичуры - задержан житель села Малый Куналей, у которого изъято наркотическое средство. По результатам экспертизы, это марихуана весом более 300 граммов.
37-летний мужчина не работает, ранее не судим. По его словам, наркотическое средство он заготовил для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
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