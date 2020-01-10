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В Иркутске зарегистрировано 4 случая заболевания корью

В Иркутске зарегистрировано 4 случая заболевания корью
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В области проводится дополнительная иммунизация населения

4 случая кори среди взрослого населения зарегистрировано в Иркутске в период с 25 по 31 декабря 2019 года. 3 заболевших прибыли из государств ближнего зарубежья.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией министерством здравоохранения Иркутской области с 25 декабря 2019 года организовано проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения кори среди населения Иркутской области. Проводится дополнительная иммунизация населения, ежедневное наблюдение за контактными лицами. Так, только за период 31 декабря 2019 – 1 января 2020 года проведена дополнительная иммунизация 328 человек, 618 человек находятся под динамическим наблюдением медицинских работников.

Корь – одна из самых быстро распространяющихся среди не привитых граждан вирусных инфекций. Возбудитель кори – вирус, который передается воздушно-капельным путём, при чихании, кашле, во время разговора. Источник инфекции – только больной корью человек. Риску заболеть корью подвергается любой человек, не имеющий иммунитета к вирусу кори (не привитый или не болевший корью), даже при кратковременном общении с больным. Помимо сыпи и лихорадки, инфекционное заболевание может вызвать иммунную недостаточность, серьёзные осложнения, вплоть до неблагоприятных исходов. Особенно тяжело болеют взрослые и дети грудного возраста. При заболевании беременной женщины возможно внутриутробное заражение плода, что опасно развитием осложнений и тяжёлого заболевания у ещё не родившегося ребенка.

Минздрав Иркутской области напоминает, что наиболее эффективная мера профилактики кори и её осложнений – вакцинация. Для того, чтобы защитить себя от заболевания, медицинские работники рекомендуют сделать прививку против кори. Все, кто не имеет документального подтверждения о прививках против кори или перенесённом заболевании «корь», должны обратиться в поликлинику по месту жительства и сделать прививку. Вакцинация проводится бесплатно при наличии паспорта и полиса.

Всем лицам, бывшим в контакте с больным корью, не болевшим корью ранее, не привитым или привитым против кори однократно, без ограничений возраста проводится иммунизация против кори по эпидемическим показаниям в первые 72 часа с момента контакта с больным.

Если у вас или ваших домочадцев поднялась температура, появились симптомы заболевания с катаральными явлениями (головная боль, слабость, кашель) и/или сыпью, необходимо остаться дома и вызвать врача. Так вы защитите окружающих от распространения заболевания. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
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