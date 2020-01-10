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Жительница Бурятии покалечилась, упав в смотровую яму

Жительница Бурятии покалечилась, упав в смотровую яму
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина отсудила компенсацию морального вреда у работодателя

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к работодателю, в котором просила компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

12 сентября 2012 года на рабочем месте в боксе гаража женщина упала в смотровую яму. После была доставлена в травматологическое отделение.

В результате полученной травмы она утратила профессиональную трудоспособность на 30%. Женщина заявила, что испытывает скованность в движениях, не имеет возможности, как прежде, вести привычный образ жизни, заниматься спортом.

На момент получения травмы расследование несчастного случая не проводилось. Никаких компенсаций пострадавшая не получала, после лечения продолжала работать на прежнем месте. Требования трудового законодательства работодателем выполнены не были.

По своей прежней специальности женщина не может больше работать, так как до сих пор испытывает боль.

Суд частично удовлетворил иск женщины. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 135 тысяч рублей.

Решение не обжаловано, вступило в законную силу.
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