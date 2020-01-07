Молодой человек вёл себя неадекватно в общественном месте
Днём 5 января в Улан-Удэ сотрудник патрульно-постовой службы обратил внимание на 18-летнего парня, который вёл себя неадекватно в общественном месте. У молодого человека было обнаружено наркотическое средство. По заключению экспертизы – это гашишное масло весом более 5 граммов. В момент задержания он находился в наркотическом опьянении.
Молодой человек пояснил, что заготовил наркотическое средство для собственного употребления. Подозреваемый – студент техникума, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
Наркотик изъят. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ у студента изъяли гашишное масло
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодой человек вёл себя неадекватно в общественном месте
Он проник в чужой дом, разбив оконное стекло
Накануне на территории региона зафиксировано 11 пожаров
Пожар произошёл в сторожке магазина
Во время погони два пассажира на ходу покинули салон автомобиля. ВИДЕО
Улан-удэнский предприниматель насмерть сбил девушку на большой скорости, после чего с места скрылся
Росгвардейцы помогли женщине покинуть задымлённое помещение
Посетительница забыла свой гаджет на стуле в коридоре
Полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества
Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме
Ещё пять человек госпитализированы
Женщина планировала изготовить гашиш на чердаке
Браконьера поймали на Ангаре
В праздничные дни в больнице всплеск пострадавших от криминальных травм и от обморожений
Без света остались жители частного сектора