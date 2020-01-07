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В Улан-Удэ у студента изъяли гашишное масло

Происшествия, 
Молодой человек вёл себя неадекватно в общественном месте

Днём 5 января в Улан-Удэ сотрудник патрульно-постовой службы обратил внимание на 18-летнего парня, который вёл себя неадекватно в общественном месте. У молодого человека было обнаружено наркотическое средство. По заключению экспертизы – это гашишное масло весом более 5 граммов. В момент задержания он находился в наркотическом опьянении.

Молодой человек пояснил, что заготовил наркотическое средство для собственного употребления. Подозреваемый – студент техникума, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Наркотик изъят. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
уголовное дело наркотики
 
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