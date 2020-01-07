В Улан-Удэ у студента изъяли гашишное масло

Молодой человек вёл себя неадекватно в общественном месте



Днём 5 января в Улан-Удэ сотрудник патрульно-постовой службы обратил внимание на 18-летнего парня, который вёл себя неадекватно в общественном месте. У молодого человека было обнаружено наркотическое средство. По заключению экспертизы – это гашишное масло весом более 5 граммов. В момент задержания он находился в наркотическом опьянении.



Молодой человек пояснил, что заготовил наркотическое средство для собственного употребления. Подозреваемый – студент техникума, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.



Наркотик изъят. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

