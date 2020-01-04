У жителя Бурятии изъяли два кило марихуаны

Наркотик хранил житель Кяхты



Участковый уполномоченный полиции в ходе проверки ранее судимых граждан по месту жительства изъял у 37-летнего жителя Кяхты около двух килограммов марихуаны.



В момент задержания, по результатам медицинского освидетельствования, у подозреваемого установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление запрещённых веществ.



Гражданин ранее судим за кражу, не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



О лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

