В Иркутске росгвардейцы спасли людей на ночном пожаре

Пожар произошёл ночью, когда жильцы спали



Пожар на улице Байкальская в Иркутске произошёл сегодня ночью в многоквартирном доме. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили густой дым, который шёл с подвального помещения жилого дома. О происшествии росгвардейцы незамедлительно сообщили дежурному, который, в свою очередь, вызвал пожарную бригаду и скорую помощь.



До приезда пожарных расчётов старшина полиции Антон Копытов и старший сержант полиции Семен Сенотрусов стали эвакуировать спящих жителей из подъезда.



- В это позднее время люди уже спали, в квартирах не горел свет. Мы стали стучать в окна, двери, будить граждан. Через окна первого этажа попали в подъезд, - сказал сотрудник вневедомственной охраны, прапорщик полиции Семен Сенотрусов.



Тем временем прибыли пожарные, скорая помощь, полиция. Всего эвакуировали 18 граждан, в том числе четырёх детей. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание было локализовано в кратчайшее время, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

