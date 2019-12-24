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В Улан-Удэ осудили большого любителя лагмана

В Улан-Удэ осудили большого любителя лагмана
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ночью украл заготовки и готовые блюда возле кафе

В конце октября 2019 года в Улан-Удэ 38-летний грузчик ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотел есть. Мужчина раньше работал в кафе, он вспомнил, что ночью работники оставляют заготовки и готовые блюда в кастрюлях на улице. Он перелез через ворота, прошёл на территорию кафе и украл три 10-литровые алюминиевые кастрюли.

В двух кастрюлях находились заготовки для супа - говядина (всего 10 кг), а в третьей – суп лагман. Горожанин съел лагман, всё остальное он унёс домой.

На суде он пояснил, что был голоден.

- Суд признал виновным мужчину и назначил ему за кражу - с учётом рецидива - наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Ранее подсудимый неоднократно судим за корыстные преступления, и судимости не погашены. – сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.

Мужчина причинил ущерб кафе на сумму 8000 рублей. Мать обвиняемого возместила заведению ущерб.



кража
 
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