Прокуратура обязала мать оформить жилой дом в общую собственность с детьми
В Бурятии прокуратура Иволгинского района проверила соблюдение законодательства при распоряжении средствами материнского капитала.
Установлено, что жительница села Сотниково, имеющая троих несовершеннолетних детей, с использованием средств материнского капитала приобрела жилой дом в Сотниково. Однако обязательство по оформлению жилого помещения в долевую собственность с детьми в течение 6 месяцев она не исполнила.
Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании матери оформить жилой дом в общую собственность с несовершеннолетними детьми с определением долей.
Иволгинским районным судом Республики Бурятия требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Иволгинского района.
В Иволгинском районе Бурятии восстановлены жилищные права детей
Происшествия, Фото:
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