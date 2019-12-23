В Иволгинском районе Бурятии восстановлены жилищные права детей

Прокуратура обязала мать оформить жилой дом в общую собственность с детьми



В Бурятии прокуратура Иволгинского района проверила соблюдение законодательства при распоряжении средствами материнского капитала.



Установлено, что жительница села Сотниково, имеющая троих несовершеннолетних детей, с использованием средств материнского капитала приобрела жилой дом в Сотниково. Однако обязательство по оформлению жилого помещения в долевую собственность с детьми в течение 6 месяцев она не исполнила.



Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании матери оформить жилой дом в общую собственность с несовершеннолетними детьми с определением долей.



Иволгинским районным судом Республики Бурятия требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Иволгинского района.

