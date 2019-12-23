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В Иркутской области задержали лжецелительниц

В Иркутской области задержали лжецелительниц
Происшествия, 
Одна из них обещала вылечить 81-летнюю пенсионерку от всех болезней

Оперативники и следователи задержали жительниц Новосибирской области по подозрению в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей Иркутской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обращение в полицию 81-летней пенсионерки. На улице к ней подошла незнакомая женщина и, представившись врачевателем, предложила помощь в лечении всех болезней и оздоровлении организма. Для этого «народному лекарю» потребовались деньги жительницы Черемхово.

Во время диалога в разговор внезапно вмешалась случайная прохожая. Она благодарила медиума за якобы полное исцеление своего сына. Поверив словам собеседницы, доверчивая женщина дала согласие на проведение ритуала.

Пенсионерка пригласила новую знакомую к себе домой, где передала 80 тысяч рублей. «Ясновидящая» завернула полученные наличные средства в газету, произнесла заклинание и вернула свёрток обратно, строго указав на то, что деньги необходимо достать не раньше утра.

Через некоторое время потерпевшая обнаружила вместо настоящих купюр «билеты банка приколов».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Обладая описанием внешности аферисток, сыщики и следователи изучили видеозаписи с 30 камер видеонаблюдения, установленных в разных городах области.

На причастность к совершению преступления проверялись граждане схожей этнической группы. Помимо оперативных подразделений полиции привлекались сотрудники Госавтоиснпекции, которые проверяли проезжающий транспорт.

Вскоре полицейские выяснили предполагаемый маршрут передвижения мошенниц, установили временный адрес проживания и задержали их.

В настоящее время жительницы Новосибирской области, 31 и 38 лет, по ходатайству следствия, судом заключены под стражу. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


мошенничество
 
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