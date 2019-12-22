В Улан-Удэ подросток украл телефон у школьницы

Преступление произошло во время школьных занятий



Сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления МВД России по Улан-Удэ по горячим следам задержан 15-летний подросток. Парень подозревается в краже телефона.



Следователем установлено, что девятиклассник стащил мобильный телефон у семиклассницы во время школьных занятий. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Украденное изъято.



Полицейские отмечают, что в начале декабря несовершеннолетний попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение противоправного деяния. Подросток поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел.



С юношей работают сотрудники по делам несовершеннолетних выясняются причины и обстоятельства противоправного поведения.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

