Преступление произошло во время школьных занятий
Сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления МВД России по Улан-Удэ по горячим следам задержан 15-летний подросток. Парень подозревается в краже телефона.
Следователем установлено, что девятиклассник стащил мобильный телефон у семиклассницы во время школьных занятий. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Украденное изъято.
Полицейские отмечают, что в начале декабря несовершеннолетний попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение противоправного деяния. Подросток поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел.
С юношей работают сотрудники по делам несовершеннолетних выясняются причины и обстоятельства противоправного поведения.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл телефон у школьницы
Происшествия, Фото:
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