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В Улан-Удэ подросток украл телефон у школьницы

В Улан-Удэ подросток украл телефон у школьницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло во время школьных занятий

Сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления МВД России по Улан-Удэ по горячим следам задержан 15-летний подросток. Парень подозревается в краже телефона.

Следователем установлено, что девятиклассник стащил мобильный телефон у семиклассницы во время школьных занятий. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Украденное изъято.

Полицейские отмечают, что в начале декабря несовершеннолетний попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение противоправного деяния. Подросток поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел.

С юношей работают сотрудники по делам несовершеннолетних выясняются причины и обстоятельства противоправного поведения.

За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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