В Бурятии выросло количество пожаров в гаражах

Сегодня в бурятском посёлке произошел аналогичный пожар
На территории Бурятии выросло количество возгораний в гаражах. Так, с 18 по 20 декабря огнём были уничтожены дом с пристроенным гаражом, 2 гаража и 8 единиц техники, 5 из которых — тракторы.
Сегодня, 21 декабря, в первой половине дня в посёлке Таксимо Муйского района также произошёл пожар в гараже, в результате которого был повреждён автомобиль.
Предположительно большинство этих пожаров произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
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