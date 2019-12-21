В Бурятии выросло количество пожаров в гаражах















На территории Бурятии выросло количество возгораний в гаражах. Так, с 18 по 20 декабря огнём были уничтожены дом с пристроенным гаражом, 2 гаража и 8 единиц техники, 5 из которых — тракторы.Сегодня, 21 декабря, в первой половине дня в посёлке Таксимо Муйского района также произошёл пожар в гараже, в результате которого был повреждён автомобиль.Предположительно большинство этих пожаров произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.