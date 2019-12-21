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В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека

В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Авария произошла сегодня ночью на улице Трубачеева

ДТП произошло сегодня около трёх часов ночи на улице Трубачеева. Водитель автомобиля «Volkswagen Touareg» совершил столкновение с машиной дорожной службы марки «ГАЗ» с последующим наездом на пешехода. Последний вышел из «Газели» и проводил дорожные работы.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Газели», работник дорожной службы и девушка - пассажир машины «Volkswagen Touareg».

Водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.  
ДТП
 
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