Авария произошла сегодня ночью на улице Трубачеева
ДТП произошло сегодня около трёх часов ночи на улице Трубачеева. Водитель автомобиля «Volkswagen Touareg» совершил столкновение с машиной дорожной службы марки «ГАЗ» с последующим наездом на пешехода. Последний вышел из «Газели» и проводил дорожные работы.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Газели», работник дорожной службы и девушка - пассажир машины «Volkswagen Touareg».
Водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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