В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека

Происшествия, Фото: ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ

Авария произошла сегодня ночью на улице Трубачеева



ДТП произошло сегодня около трёх часов ночи на улице Трубачеева. Водитель автомобиля «Volkswagen Touareg» совершил столкновение с машиной дорожной службы марки «ГАЗ» с последующим наездом на пешехода. Последний вышел из «Газели» и проводил дорожные работы.



Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Газели», работник дорожной службы и девушка - пассажир машины «Volkswagen Touareg».



Водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

