Школьники Бурятии взяло серебро математического марафона

Команда Бурятии присоединилась к марафону от новосибирских учёных только год назад и сразу вырвалась в лидеры



В новосибирском Академгородке завершился седьмой дистанционный математический марафон для школьников по решению исследовательских задач. Марафон проводит специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ). Экспертами выступают учёные Института математики им. Соболева Сибирского отделения РАН, сообщает пресс-служба СУНЦ НГУ.



Марафон проходит в форме дистанционных интеллектуальных соревнований, где школьники решают задачи открытого типа. Участвовать в марафоне могут учащиеся с 4-го по 10-й класс. На этот раз зарегистрировались 157 команд из 12 регионов России. Всего над решением задач думали 650 школьников. Бурятию представляли ученики из регионального Центра по подготовке олимпиадной сборной.



— Первоначально наш марафон был ориентирован на школьников из отдалённых районов Новосибирской области, а в 2017 году к нему подключились и другие регионы. Сейчас региональные команды составляют большинство участников марафона, — сообщила начальник отдела дополнительного и дистанционного образования СУНЦ НГУ Лариса Дмитриева.



Марафон прошёл в два этапа. На первом этапе участники искали решения для исследовательских задач. Главное в решении – попытаться создать общую теорию, из которой решение первоначальной задачи вытекает как частный случай. Тем самым соревнование моделирует научный процесс.



Второй этап марафона – «Интеллектуальная олимпиада» по решению задач исследовательского характера — проводился в формате «мозгового штурма» в режиме онлайн. Командам-участникам был предложен набор заданий, на решение давалось три дня.



Команды-победители определялись по сумме баллов за два этапа. В итоге команда «Бурятия-1» получила диплом второй степени, уступив только школьникам из лицея №130 Новосибирска.



— Ребята из Бурятии впервые присоединились к марафону год назад, сразу вышли в лидеры и заняли первое место. В этом году им удалось удержаться в призёрах, несмотря на возросшую конкуренцию. Таким образом, Бурятия в очередной раз подтвердила высокий уровень подготовки ребят и квалификации тренерского состава, — отметила Лариса Дмитриева,



18 декабря состоялась итоговая конференция марафона, которая впервые прошла в дистанционном режиме. Команды, приславшие лучшие решения, выступили с докладами. Ребята и их преподаватели смогли обменяться идеями, обсудить результаты исследований и пообщаться с членами жюри. Благодаря дистанционному формату в конференции смогли поучаствовать команды из 10 регионов Сибири и Дальнего Востока. С отдельным докладом выступили и школьники из Улан-Удэ.



— Ребята остались воодушевлены после веб-конференции. Для них это первый подобный опыт, который, наверняка, пригодится в будущей учебной и профессиональной деятельности, — поделилась впечатлениями тренер-преподаватель центра по подготовке олимпиадной сборной Республики Бурятия, представитель лицея-интерната №61 Ирина Гусева.



Справка:



Дистанционный командный математический марафон проводит СУНЦ НГУ. Главная цель — создание условий для развития одарённых и талантливых школьников по направлению «Математика». Марафон впервые прошёл в 2016 году и с тех пор проводится дважды в год. В октябре 2019 года марафон вошел в состав большого проекта «Математический полигон как экспериментальная площадка для внедрения инновационных образовательных подходов и практик в сфере дополнительного математического образования», получившего поддержку фонда президентских грантов.





