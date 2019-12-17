 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Декабря

16 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ администратор отеля «Кочевник» украла 20 тысяч

В Улан-Удэ администратор отеля «Кочевник» украла 20 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщине назначили судебный штраф

В Улан-Удэ администратор отеля «Кочевник» 3 ноября украла деньги из кассы. Открыв своим ключом кассовый ящик, она стащила оттуда 20 355 рублей. Деньги женщина потратила на свои нужды.

Её действия были квалифицированы как кража, совершенная с причинением значительного ущерба.

Женщина ранее не судима, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, по месту жительства характеризуется положительно. Также она полностью возместила причинённый материальный ущерб. Потерпевшая сторона не возражала против прекращения уголовного дела.

Суд постановил прекратить уголовное дело и назначил воровке судебный штраф в размере 6000 рублей. Срок уплаты – до 21 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии соврал о давлении со стороны полицейских
Житель Бурятии соврал о давлении со стороны полицейских
Происшествия, 16.12.2019
Мужчина решил помочь знакомой избежать уголовной ответственности
Дом жительницы Бурятии обокрал друг её внука
Дом жительницы Бурятии обокрал друг её внука
Происшествия, 16.12.2019
Подросток знал, где хранятся ключи от дома
Забайкалец попросил сигарету и украл куртку с ключами от квартиры
Забайкалец попросил сигарету и украл куртку с ключами от квартиры
Происшествия, 16.12.2019
Пока полицейские и потерпевший искали преступника, мужчина пытался вынести телевизор  
В Бурятии бродячие собаки таскали тело новорождённого
В Бурятии бродячие собаки таскали тело новорождённого
Происшествия, 16.12.2019
Прохожие решили, что в пасти собаки кукла, но это было тело младенца  
Житель Бурятии зарезал собутыльника ножом, пока другой прятал топор и молоток
Житель Бурятии зарезал собутыльника ножом, пока другой прятал топор и молоток
Происшествия, 16.12.2019
Хозяин дома опасался, что инструменты станут оружием для убийства, но просчитался
Читинец врезался в дерево на угнанной машине
Читинец врезался в дерево на угнанной машине
Происшествия, 16.12.2019
ДТП произошло на глазах у владельца иномарки
В Улан-Удэ лицеисты украли мягкие игрушки из игрового автомата
В Улан-Удэ лицеисты украли мягкие игрушки из игрового автомата
Происшествия, 16.12.2019
В их сумках росгвардейцы нашли 17 мягких игрушек. ВИДЕО
В посёлке Исток в Улан-Удэ горели гараж и баня
В посёлке Исток в Улан-Удэ горели гараж и баня
Происшествия, 16.12.2019
Возгорание ликвидировано за 17 минут
В Иркутске задержали лжецелительницу
В Иркутске задержали лжецелительницу
Происшествия, 16.12.2019
Она обманула 79-летнюю иркутянку  
Жители Иркутской области угнали девять машин и три квадроцикла
Жители Иркутской области угнали девять машин и три квадроцикла
Происшествия, 16.12.2019
Угонщики продавали машины под видом крупной компании
Жительница Бурятии простила мужчину, убившего её корову
Жительница Бурятии простила мужчину, убившего её корову
Происшествия, 16.12.2019
Причинённый вред был возмещён в полном объёме
Улан-удэнец угрожал таксисту выстрелами в воздух
Улан-удэнец угрожал таксисту выстрелами в воздух
Происшествия, 16.12.2019
Пассажиру не понравилась стоимость проезда

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^