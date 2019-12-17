В Улан-Удэ администратор отеля «Кочевник» украла 20 тысяч

Женщине назначили судебный штраф



В Улан-Удэ администратор отеля «Кочевник» 3 ноября украла деньги из кассы. Открыв своим ключом кассовый ящик, она стащила оттуда 20 355 рублей. Деньги женщина потратила на свои нужды.



Её действия были квалифицированы как кража, совершенная с причинением значительного ущерба.



Женщина ранее не судима, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, по месту жительства характеризуется положительно. Также она полностью возместила причинённый материальный ущерб. Потерпевшая сторона не возражала против прекращения уголовного дела.



Суд постановил прекратить уголовное дело и назначил воровке судебный штраф в размере 6000 рублей. Срок уплаты – до 21 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

