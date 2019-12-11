Стали известны подробности истории с пропавшей в Улан-Удэ школьницей
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в первом часу ночи в полицию обратилась мама 14-летней школьницы. Девочка 10 декабря ушла в школу, на занятиях не появилась и домой не пришла.
Сегодня днём пропавшая школьница нашлась. В МВД по Бурятии раскрыли некоторые подробности этой истории. Девочка сама вышла на связь с родителями и вернулась домой, увидев объявление о своём розыске в СМИ.
Выяснилось, что школьница задержалась в торговом центре до позднего вечера. Поэтому побоялась возвращаться домой. По предварительной информации, ночь девочка провела в подъезде многоквартирного дома.
- В настоящее время сотрудники полиции работают с несовершеннолетней и её семьей. Выясняются причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Справка:
В текущем году в Бюро регистрации несчастных случаев поступило 1999 заявлений о без вести пропавших гражданах, их них – 745 сообщений о несовершеннолетних.
В случае внезапного исчезновения близкого человека следует немедленно обратиться в ближайшую дежурную часть полиции или по телефонам: 8 (3012) 41-66-45, 41-66-37 к инспектору Бюро регистрации несчастных случаев и подробно рассказать обстоятельства исчезновения.
Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка ночевала в подъезде
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