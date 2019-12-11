Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка ночевала в подъезде

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Иркутянин заплатил 2,3 млн за мошенничество с автостраховкой Происшествия, Судебные приставы взыскали с жителя Иркутска материальный ущерб и уголовный штраф в размере 2,3 млн рублей за мошеннические действия

В Улан-Удэ пропала 14-летняя девочка Происшествия, Девочка ушла из дома в школу, но на занятиях не появилась